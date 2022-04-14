محمد بن مسعود - الدمام - بشرى سارة لاصحاب الضغط المرتفع … 7 طرق لخفض الضغط بدون ادوية

أعلن الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 7 طرق لخفض الضغط المرتفع دون اللجوء إلى الأدوية. وأشار أن الخطوات الـ7 لإنزال الضغط المرتفع بدون أدوية هي : تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً الحمية عن الملح الرياضة إنزال الوزن تناول الخضار والفواكه تقليل القهوة/ الشاي إيقاف التدخين والكحوليات الابتعاد عن السهر.

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لاصحاب الضغط المرتفع … 7 طرق لخفض الضغط بدون ادوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.