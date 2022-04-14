حقوق الإنسان ترحب بالهدنة وتدعو الأمم المتحدة لتصحيح أخطائها

أكدت وزارة حقوق الإنسان ترحيبها بأي هدنة تحقن الدماء، وتوقف التحالف وجرائمه، وترسم ملامح السلام الحقيقي الذي ينشده أبناء الشعب اليمني.

وعبّرت وزارة حقوق الإنسان في بيان، عن الأسف لعدم التزام دول التحالف بالهدنة الأممية، التي أصبحت تهدد مساعي السلام، وإعاقته.

وأشارت إلى أن نوايا السلام الحقيقية تكمن في إيقاف التحالف ورفع الحصار، ودخول سفن المشتقات النفطية، والشروع بآلية تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في تصحيح الأخطاء السابقة، كون هدفها الأساسي حماية المدنيين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ورفع الحصار، وهو ما لم يتحقق كما رسمت له في الهدنة، ما يتوجّب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل المباشر في إلزام دول التحالف الكامل والمطلق بما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه.

وجددت وزارة حقوق الإنسان ترحيبها بأي عملية سلام تحقق الأمن والحماية للمدنيين على مبدأ الحق والعدالة.. محملة دول التحالف مسؤولية حماية المدنيين، وعرقلة مساعي السلام.