الأمين العام المساعد يعزي الشيخ أحمد حسن بخاش

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ احمد حسن بخاش عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صعدة، في وفاة الشيخ يحيى حنش الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والإصلاح بين الناس.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لأولاد الفقيد وجميع أفراد أسرته وكافة آل ناشر قبيلة جماعة بمديرية مجز محافظة صعدة في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.