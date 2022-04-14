الإرياني: الدعم السعودي الإماراتي حسّن سعر العملة الوطنية والمشتقات النفطية في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية في اليمن وتحسن أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية إحدى ثمار إعلان السعودية والإمارات تقديم ملياري دولار مناصفة لدعم البنك المركزي اليمني، وتقديم السعودية مليار دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية ومشاريع ومبادرات تنموية، و300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
وأضاف الإرياني: «نعول على أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدعم الاقتصاد اليمني لاستعادة عافيته وتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين، ومواجهة استحقاقات المرحلة القادمة وعلى رأسها استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية».
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