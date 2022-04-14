التوبلي وحسام في نهائي تحت 14 سنة.. انطلاق بطولة نادي الرفاع للتنس الرمضانية للعموم اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مساء اليوم الخميس بطولة نادي الرفاع للتنس الرمضانية للتنس للعموم للرجال والسيدات، حيث تعد البطولة هي المسابقة الرئيسية لأنشطة النادي الرمضانية، والتي تتضمن بطولة الناشئين تحت 12 سنة وتحت 14 سنة، بالإضافة إلى بطولة زوجي السيدات.

ويشارك في بطولة هذا العام نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات التنس البحرينيين والمقيمين في البحرين، ومن المتوقع أن تشهد المباريات تنافسًا قويًا في جميع أدوار البطولة التي تختتم منافساتها في 28 ابريل الجاري.

وستكون بطولة العموم خاضعة لنظام سبورتيا لتصنيف اللاعبين على المستوى المحلي، حيث ستقوم سبورتيا التي تم التعاقد معها مؤخرا لوضع تصنيف للاعبين المحليين بحساب نقاط ضمن نظام تصنيف اللاعبين.

بطولة الناشئين

من جانب آخر، بلغ كل من هاشم التوبلي وأحمد حسام نهائي مسابقة تحت 14 سنة لبطولة نادي الرفاع للتنس الرمضانية للناشئين، كما بلغ التوبلي نهائي مسابقة تحت 12 سنة بانتظار الفائز من لقاء اللاعبان أحمد مرتضى وطلال السيد.

في نصف نهائي مسابقة تحت 14 سنة، تمكن اللاعب أحمد حسام من التأهل إلى المباراة النهائي بعد فوزه على اللاعب رضا عبدالنبي بنتيجة 6/‏0 و6/‏2 بعد مباراة قوية وجيدة المستوى من اللاعبين.

كما تأهل اللاعب هاشم التوبلي إلى المباراة النهائية للمسابقة ذاتها بعد تفوقه على اللاعب فيصل مسيح بمجموعتين دون مقابل كانت نتيجتهما 6/‏0 و6/‏1.

وفي نصف نهائي مسابقة تحت 12 سنة تغلب اللاعب هاشم التوبلي على منافسه عبدالرحمن الدوسري بنتيجة 6/‏0 و6/‏2.

ويسدل الستار مساء اليوم الخميس على منافسات بطولة الناشئين، حيث ستقام المباراة النهائية لفئة تحت 14 سنة والتي ستجمع بين اللاعبين: هاشم التوبلي وأحمد حسام في تمام الساعة 9 مساءً، وتسبقها المباراة النهائية لفئة تحت 12 سنة في تمام الساعة الثامنة مساء، وستجمع بين هاشم التوبلي والفائز من لقاء أحمد مرتضى وطلال السيد، وتقام المباريات على ملاعب نادي الرفاع للتنس في الرفاع فيوز.