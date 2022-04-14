نتائج الجولة الثالثة من البطولة الرمضانية للضباط لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت منافسات الجولة الثالثة للبطولة الرمضانية لكرة القدم للضباط الخامسة والمقامة تحت رعاية سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة على ملعب المدفعية الملكية مساء الثلاثاء.
وأسفرت نتائج منافسات الجولة الثالثة التي بدأت مساء الأحد، بفوز عريض ومستحق لفريق وحدة هندسة الميدان الملكية بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لفريق معسكر الجبل.
وفي المباراة الثانية فاز فريق سلاح البحرية الملكي البحريني على فريق معسكر الرفاع بستة أهداف لهدفين.
وفاز فريق الدروع الملكية على فريق معسكر المحرق بخمسة أهداف مقابل هدف، في منافسات المجموعة الثانية مساء الاثنين.
وانتهت منافسات الجولة الثالثة بفوز فريق معسكر أم الصمان على فريق الدفاع الجوي الملكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفي المباراة الثانية تخطى فريق سلاح الجو الملكي البحريني فريق وحدة الشرطة العسكرية الملكية بتسعة أهداف نظيفة.
وبدأت منافسات الجولة الرابعة مساء أمس الأربعاء بلقاء جمع فريق وحدة هندسة الميدان الملكية مع فريق سلاح البحرية الملكي البحريني، بعدها التقى في المباراة الثانية فريق معسكر الجبل مع فريق الحرس الملكي ضمن المجموعة الأولى.
وتستمر منافسات الجولة ذاتها للمجموعة الثانية مساء اليوم الخميس بمباراة تجمع فريق المدفعية الملكية مع فريق الدروع الملكية، وتختتم الجولة الثالثة غدًا الجمعة بلقاءين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقي الدفاع الجوي الملكي وسلاح الجو الملكي البحريني، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق معسكر أم الصمان مع فريق الكتيبة الخاصة.
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