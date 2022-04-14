اليوم نهائي بطولة الأندية والشركات للدارتس

محمد بن مسعود - الدمام - يسدل اليوم الخميس الستار على بطولة الأندية والشركات الرمضانية للدارتس والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس على صالة نادي ألبا الرياضي.
وأقيمت مساء يوم الثلاثاء منافسات الأدوار الإقصائية المتقدمة، ففي دور الثمانية، فاز كل من فريق طيران الخليج على نظيره فندق الخليج (0/2)، وألبا «4» على ألبا «3» (0/2)، وألبا «1» على GPIC (0/2)، ونادي المنامة على CFR (0/2).
وفي دور نصف النهائي، إلتقى فريق ألبا «1» مع فريق نادي المنامة ليظفر ألبا «1» بنتيجة المواجهة (0/3) ويحجز مقعده في المباراة النهائية، وفي الطرف الآخر، ظفر فريق طيران الخليج بالبطاقة النهائية الثانية بعد ما اجتاز فريق ألبا «4» (1/3).
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الدارتس راشد الدوسري بالمستويات التي ظهرت عليها البطولة والتنافس القوي فيما بين اللاعبين على مدار أيامها الماضية، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة من قبل الأندية والشركات تعكس حرصهم على المشاركة الفاعلة في مسابقات الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس.
مؤكدًا في الوقت ذاته، أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت جميع ترتيباتها الإدارية لإقامة المباراة الختامية وسخرت إمكاناتها من أجل تحقيق أعلى معدلات النجاح لهذا الحدث.
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