السباحة العمانية تطلق برنامج «الطريق إلى أولمبياد باريس»

محمد بن مسعود - الدمام - يضع الاتحاد العماني للسباحة برنامج طموح وثري لمسابقاته وبطولاته المحلية والخارجية الذي يؤهله لبلوغ دورة الألعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024 بتأهل سباحيها للمشاركة في الاولمبياد وهو البرنامج الذي ينفذه الاتحاد لأول مرة من أجل تأهيل سباحي المنتخب الى اولمبياد باريس 2024

يعتمد برنامج الطريق الى أولمبياد باريس الى العلاقات الدولية التي يملكها الاتحاد العماني للسباحة في المنظمات العربية والقارية والدولية والتي يقودها طه الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة.

البرنامج الذي يشرف عليه جهاز فني متخصص بقيادة المدرب التونسي محمد معز الخياري يمر بمراحل متعددة وينفذ لمدة (عامين) ويشارك فيه عددا من سباحي المنتخب الذين شاركوا في بطولات خليجية وعربية وأسيوبة خلال الفترة الماضية وممن حققوا أرقاما شخصية أو ارقاما عمانية تؤهلهم لدخول المنافسة على بطاقات التأهل لأولمبياد باريس القادمة.

برنامج الطريق الى باريس 2024 يتضمن تنظيم (٨ بطولات ومسابقات) محلية على مستوى السلطنة تقام في عدد من المحافظات والتي يتم خلالها تأهيل مجموعة جديدة من السباحين ومنح السباحين ذو الخبرة لاحتكاك أكبر قبل خوض المنافسات الخارجية.

ويتضمن برنامج الطريق الى باريس 2024 إقامة معسكرات داخلية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وكذلك بالمجمع الرياضي بالرستاق والمجمع الرياضي بالبريمي ومعسكر خارجي خليجي والذي يسبق المشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي ستقام بالكويت في ٢٥ مايو القادم والتي سيشارك فيها عدد (٦ سباحين) والذين سيدخلون البطولة للمنافسة على تسجيل أرقام قياسية جديدة وكذلك المنافسة على الميداليات الملونه.

ويركز الجهاز الفني للمنتخب على السباحين الاكثر تجربة وخبرة وهم السباح الاولمبي عيسى سمير العدوي وايمن القاسمي بطل الخليج ونضال الحراصي وعبدالرحمن الكليبي ونايف منير القاسمي ومهند اولاد ثاني ضمن (٣٣ سباحًا) يشكلون المنتخبات الوطنية..بجوار وضع برنامج لتأهيل مجموعة من الجيل الثاني من السباحين تحت إشراف جهاز فني من المدربين الوطنيين.

كذلك يتضمن برنامج الطريق الى اولمبياد باريس المشاركة في أكثر من (٨ بطولات) من الاستحقاقات الخليجية والعربية والقارية والدولية ضمن خارطة الطريق لتأهيل سباحي المنتخب لاولمبياد باريس منها ثلاث بطولات خليجية وبطولة التضامن الاسلامي وثلاث محطات عالمية لبطولة العالم للسباحة وبطولتين قاريتين من خلال دورة الالعاب الاسيوية للصالات والمفتوحة.