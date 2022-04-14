الخليوي يسجل أعلى محاولة ويضغط على الصدارة ببطولة أرض المرح للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - زاد اللاعب السعودي تركي الخليوي من الضغط على صاحبي المركزين الأول والثاني بالمجموعة (A)، وذلك بعد أن نجح في الحصول على جائزة أعلى محاولة في اليوم 16 من بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج، والتي تقام هذا العام تحت مسمى المؤسس، تخليدًا لذكرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة والشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ومرتضى قدرت راستي، حيث سجل الخليوي 747 نقطة كأعلى محاولة، رفع من خلالها مجموعه من النقاط إلى 2207 في المركز الثالث وبفارق بسيط عن المتصدر اللاعب

الفليبيني Emerson بـ2283 نقطة، وصاحب المركز الثاني عبدالله عبدالكريم بـ2246 نقطة. ويحتل اللاعب أحمد الخاجة المركز الرابع بمجموع 2132 نقطة، وخلفه أحمد القعود في المركز الخامس بـ2129 نقطة، ثم علي الماس سادسًا بـ2118 نقطة، وأحمد فريد ثامنًا 2109 نقاط، وعاشرًا عيسى تقى بـ2099 نقطة، فيما تراجع يوسف فلاح إلى المركز التاسع بمجموع 2098 نقطة، وأخيرًا الفليبيني JM في المركز العاشر بـ2070 نقطة.

وعلى صعيد المجموعة (B) حصل اللاعب الفليبني Euly على جائزة أعلى محاولة، وذلك بتسجيله 659 نقطة رفع من خلالها مجموعه من النقاط إلى 1986 نقطة في المركز الأول، ومحافظًا على تقدمه على أحمد الأنصاري صاحب المركز الثاني بمجموع 1964 نقطة، وجاء خلفه الفليبيني Ronald في المركز الثالث بـ1829 نقطة، ثم عيسى أكبري في المركز الرابع بـ1871 نقطة، وخالد القعود في المركز الخامس بـ1863 نقطة، والفليبيني Dexter في المركز السادس بـ1864 نقطة، وسامي سلوم في المركز السابع بـ1824 نقطة، تلاه خالد سمير في المركز الثامن بـ1821 نقطة، ووليد دراج في المركز التاسع بـ1799 نقطة، وأخيرًا الفليبيني jake في المركز العاشر بـ1774 نقطة.