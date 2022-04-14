انتصار «دزني البحرين» وتعادل مثير بين «مازدا السعودي» و«الأبعاد»

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق دزني البحرين انتصاره الثاني في بطولة شركة دلمون للدواجن الرمضانية لكرة القدم للصالات في نسختها الثالثة، والمقامة على صالة نادي الشباب، حيث تمكن فريق دزني الاستفادة من خبرة لاعبيه وإمكاناتهم في التغلب على نظيره فريق المعامير بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت ندية وتنافسًا كبيرًا من جانب الفريقين.

وسجل أهداف فريق دزني البحرين حامد عبدالله (هدف) وصالح سنجار (هدفين) ليرتقي الفريق إلى صدارة مجموعته، فيما لا يزال المعامير يبحث عن الانتصار الأول له في البطولة على الرغم من العروض القوية التي يقدمها الفريق.

وحصل لاعب فريق دزني البحريني صالح سنجار على جائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي تقدمها الشركة تشجيعًا للاعبين البارزين.

وفي المباراة الثانية حسم التعادل مواجهة فريق مازدا السعودي ونظيره فريق الأبعاد بهدف لكل فريق، في مباراة قوية ومثيرة شهدتها البطولة، حيث سجل لاعب الفريق السعودي محمد قمبان هدف التقدم لفريقه، فيما تمكن لاعب الأبعاد حبيب العلي من معادلة النتيجة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وحصل لاعب فريق مازدا السعودي إيهاب السعد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة كونها واحدة من أفضل مباريات البطولة لحد الآن، حيث ظهر الفريقان بإصرار كبير على تحقيق الانتصار والخروج بالنقاط الكاملة، وهو ما جعل الفريقين يتجهان للهجوم في البداية، لكن سرعان ما غلب التحفظ على الأداء من جانب الطرفين، وظهر الفريق السعودي بصورة أقوى من خلال رغبته في التسجيل والخروج منتصرًا في المباراة، إلا أن التعادل هو ما حسم الموقف وتقاسم الفريقان نقاط المباراة.