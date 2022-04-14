تقوي تترشح لرئاسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت د. سوسن حاجي تقوي عن إعادة ترشحها لرئاسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة للدورة الانتخابية القادمة «2022–2024».

وأكدت حاجي عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة أن ترشحها يأتي في إطار حرصها على مواصلة مسيرة النجاحات والمكتسبات التي حققها الاتحاد العربي للريشة الطائرة منذ انتقال المقر إلى مملكة البحرين في 2018.

وأضافت تقوي بأنها ماضية في تنفيذ برامج التطوير للعبة والسعي لتنظيم البطولات بعد جائحة كورونا «كوفيد–19» والاهتمام بالريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الحكام والمدربين والإداريين بالتعاون مع مختلف الاتحادات العربية الأعضاء بما يسهم في رفعة وازدهار اللعبة.

وتابعت: «لقد مر الاتحاد العربي بسلسلة من التحديات الكثيرة في مقدمتها جائحة كورونا والتي عطلت النشاط الرياضي في معظم دول العالم وكانت الريشة الطائرة العربية واحدة من الألعاب التي تأثرت بذلك التوقف ونحن عازمون على البدء من جديد لتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات الرامية لتعزيز مسيرة اللعبة في الوطن العربي بالتعاون والتنسيق مع جميع الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية».

وكان الاتحاد العربي فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد العربي حتى 17 أبريل الجاري، إذ سيقام اجتماع الجمعية العمومية العادي 7 مايو 2022، وذلك في تايلند على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.