شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.