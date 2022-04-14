شكرا لقرائتكم خبر عن سمو وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن الداخلي بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة، اليوم وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية عبدالله محمد نور.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين.