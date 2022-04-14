شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال الملك المفدى: «يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال سمو ولي العهد: "يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نعرب لكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة".