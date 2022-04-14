اخبار السعوديه

القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال الملك المفدى: «يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال سمو ولي العهد: "يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نعرب لكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا