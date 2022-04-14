شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي يستعرض تحسين آلية المساعدات الإنسانية للأكثر تضررا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الفريق السعودي لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير د. عقيل الغامدي، أهمية زيادة كفاءة وفعالية الاستجابة الإنسانية، وتحسين آلية وصول المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر تضررا واحتياجا.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الاجتماع المنعقد، أمس الأول، لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» برئاسة مملكة هولندا، حيث جرى خلاله مناقشة محاور الخطة الإستراتيجية الجديدة للأوتشا خلال الفترة من 2023م إلى 2026م.

ودعا الغامدي في كلمته، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعزيز وتقوية آلية وأدوات التنسيق الإنساني، لما لها من تأثير إيجابي على المخرجات الإستراتيجية، مع أهمية وجود آلية مرنة لتحديد أولويات الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها بشكل أفضل، وتعزيز آلية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين.