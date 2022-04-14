شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كتاب «معالم من الحرمين» بـ 5 لغات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، كتاب معالم من الحرمين الذي تُرجم باللغات الخمس، وهي: (الأردية، والفارسية، والملاوية، والفرنسية، والإنجليزية).

وتناول الكتاب معلومات عن الكعبة المشرفة والحجر الأسود والركن اليماني، وقفل ومفتاح الكعبة وكسوتها والميزاب والحطيم ومقام إبراهيم عليه السلام والشاذروان والصفا والمروة وصحن المطاف وبئر زمزم وأبواب المسجد الحرام، ومراحل وأعمال توسعة وعمارة المسجد الحرام.

وأكد حرص الرئاسة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين بجميع اللغات لضيوف الرحمن.