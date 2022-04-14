شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مستفيد من مركز الغسيل الكلوي بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية مشتركة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الضالع، يستفيد منه 50.000 فرد.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الأدوية والمستهلكات والفحوصات المطلوبة لمرضى الغسيل الكلوي، وإعداد وجبات غذائية خفيفة للمرضى بعد جلسة الغسيل، وتأمين قطع الغيار اللازمة لأجهزة الغسيل والمولدات الكهربائية، فضلا عن تأمين محطة التحلية وصيانة مركز الغسيل الكلوي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الاحتياجات الرئيسية لمرضى الغسيل الكلوي في اليمن وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.