شكرا لقرائتكم خبر عن قطان ينقل تحيات الملك وولي العهد لرئيس كينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي، أمس، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له.

ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّله كينياتا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - أيدهما الله -، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وقد أبدى كينياتا خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبَّر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان.