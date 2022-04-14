شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مبخرة تطيب الحرم المكي بـ «العشر الأواخر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد نفحات الطيب والبخور أول ما يستقبل به ضيوف الرحمن في المسجد الحرام، وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب البيت الحرام في هذا الشهر الفضيل على مدار الساعة بأكثر من عشرين مبخرة، ويزداد العدد إلى 60 مبخرة في العشر الأواخر. أما تطييب الكعبة المشرفة فتدهن بدهن العود الفاخر عند كل فرض تبدأ من الحجر الأسود فالركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة تطييب المسجد النبوي أعمالها وجهودها بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك لتطييب وتبخير المسجد النبوي بأجود أنواع الطيب والبخور ليظهر مسجد رسول الله بالصورة اللائقة به وذلك استمرارا للجهود اليومية في خدمة قاصدي المسجد النبوي وتقديم كل ما يعين وييسر على الزائر أداء عبادته بكل راحة واطمئنان.

وأوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر الهندي، أن الإدارة كثفت أعمالها من خلال تبخير المسجد النبوي بالعود الفاخر بكمية لا تقل عن 700 جرام يوميا على 3 فترات وخمسة عشر موظفا بمتوسط 25 جولة يوميا.