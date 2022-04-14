شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف مستفيد من «الإرشاد» بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من خدمات وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك 302.304 مستفيدين.

وانتفع من خدمات التوعية الرقمية 261.620 مستفيدا وأكثر من 15 ألف شخص من الدروس العلمية، و25.684 مستفيدا من برنامج «إجابة السائلين» الذي يقدم في 10 مواقع بالمسجد الحرام تشمل 23 كابينة هاتف للرد على السائلين يقوم عليها 60 متخصصا شرعيا على مدار الساعة.

كما تعمل الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام على تقديم الخدمات التوعوية والتعليمية بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية.