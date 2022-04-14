شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مستفيد من «مجالس النور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف برنامج «مجالس النور» مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وهي مجالس إيمانية تدبرية تُعنى بمدارسة سورٍ من القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف يوميا بعد صلاة التراويح.

وذكر مدير إدارة شؤون الطلاب الشيخ أحمد الجهني، أن هذه اللقاءات المباركة يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الحرم المكي الشريف، من بعد صلاة التراويح لمدة ساعة كاملة. وقد تجاوز حضور هذا البرنامج خلال الفترة السابقة أكثر من ألفي مستفيد ومستفيدة من الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير عام المعهد الشيخ صالح السلمي أن هذه البرامج القرآنية لها أثر عظيم على الطلاب والطالبات خصوصًا في هذا الشهر المبارك، شهر نزول القرآن.

ولفت إلى حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، الدائم وعنايته البالغة بكل ما يُقدم لطلاب وطالبات العلم وعلى ما تشهده الرئاسة من قفزات نوعية مباركة في شتى المجالات، سائلا المولى -عز وجل- أن يبارك في الجهود.