شكرا لقرائتكم خبر عن «جوالة أم القرى» تطلع على صناعة كسوة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عددا من جوالة جامعة أم القرى ممثلة بنادي عشائر الجوالة.

واطلع الوفد على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها، وأشادوا بما رأوه من إتقان وتفانٍ في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها. كما تعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والإتقان والجودة.