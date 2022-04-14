شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة طفلة من فتق بالحجاب الحاجز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الطبية في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، عملية معقدة بالمنظار لطفلة «7 أشهر» تعاني من فتق نادر في مقدمة الحجاب الحاجز، تسبب لها في تحسس صدري والتهابات متكررة نتيجة هذا الفتق، وبعد تشخيص الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة؛ تقرّر إجراء العملية بواسطة المنظار، وتمت بحمد الله بنجاح، حيث تخضع الطفلة حاليًا للرعاية الصحية اللازمة، وتتمتع بصحة جيدة.

وأنقذ فريق طبي في المستشفى حياة طفل كان يعاني من انسداد في الأمعاء، حيث أُحضر للمستشفى وهو بحالة غير مستقرة، مع تدهور في مستوى الوعي، وقام الفريق بعمل إنعاش له داخل غرفة العمليات، واستئصال الجزء التالف من الأمعاء، كما أجريت له عملية لإصلاح الأمعاء، حيث يتلقى حاليا الرعاية اللازمة في قسم العناية لاستكمال الخطة العلاجية وتلقي التغذية المركزية وإتمام مرحلة الاستشفاء، مع استقرار حالته الصحية «ولله الحمد».