شكرا لقرائتكم خبر عن فرضيات لحالات اختطاف وحرائق مشتعلة بـ«صحة الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء ١٢ فرضية تمثلت في حرائق ومواد مشتعلة وحالات اختطاف، بهدف التأكد من جاهزية المنشآت لمواجهة تلك الأحداث، والوقوف على مدى استعداد الفرق الأمنية والطبية للتعامل معها، وذلك خلال الفترة من ٢ يناير إلى ٣١ مارس ٢٠٢٢م.

سلامة المرضى

تأتي الجهود الوقائية حرصا من «صحة الأحساء» على سلامة المرضى والعاملين والزوار بالمنشآت، وقياس جاهزية الجهات المشاركة في التدخل السريع فور وقوع الحادث، ومدى التزامها بخطط الطوارئ والأزمات المتعارف عليها، وتدريب العاملين على التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة الاستجابة والتدخل السريع عند وقوع الكوارث لا سمح الله. وتنفذ تلك الفرضيات ضمن جملة من خطط الطوارئ المطبّقة والمجدولة على مدار العام، والتي تباشرها؛ بهدف رفع سقف جاهزية الاستعداد لأي طارئ، وسعيا لاستمرارية مفاهيم السلامة.

رفع نسبة الوعيوتُظهر الفرضيات سرعة الاستجابة وقوة التنسيق بين الجهات المعنية بمثل هذه الحوادث، مبينة أن تنفيذ الفرضيات يهدف إلى تطبيق أعلى معايير السلامة العامة، والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين، وتقييم قدرات الاستجابة في مثل تلك الظروف لدى المشاركين من القطاعات ذات العلاقة، وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ وأماكن التجمع، وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ.