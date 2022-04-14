شرط السفر من وإلى الإمارات لغير المطعمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حدثت الإمارات بروتوكول سفر غير المطعمين من مواطني دولة الإمارات، والسماح بسفر غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو الجرعات الداعمة من المواطنين، اعتباراً من الثلاثاء 19 أبريل الجاري، شرط إجراء فحص مخبري PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة مع ضرورة استكمال نماذج السفر في تطبيق “الحصن” لتحويل حالة التطبيق إلى اللون الأخضر، حسب ما ورد في إحاطة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
كما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن تحديث بروتوكول القادمين إلى الدولة، حيث سيتم استثناء من هم دون 16 عاماً من غير المطعمين من اشتراط الفحص المخبري PCR عند القدوم مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة.
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