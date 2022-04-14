محمد بن مسعود - الدمام - تنافس كبير في انشطة منتدي المستقبل للتنمية الثقافية والاجتماعية بإب

تنافس كبير في انشطة منتدي المستقبل للتنمية الثقافية والاجتماعية بإب

إب /علي محمدالعديني

اكد الامين العام لمنتدي المستقبل للتنميه الثقافيه والاجتماعيه الاستاذ مرشد احمدحمودالكامل ان الدوره الرمضانيه لهذا العام تتضمن في المجال الرياضي كرة القدم النسخه الثالثه عشر و تشارك فيها تسع فرق تمثل محافظة تعز وإب والشطرنج ويشارك فيها محترفين علي مستوي الوطن والبلياردو واضفنا في هذ العام السباحه وسباق المارثون

وتشهد هذه الالعاب تنافس واقبال كبير وبمشاركات نجوم من المنتخبات الوطنيه ومن نجوم محافظة إب وتعز

وفي المجال الايماني القراني توسعة المسابقه القرانيه يصبح عدد المشاركين 200مشارك ومشاركه من مديرية ذي السفال والسياني ويتنافسون علي جميع الفئات المصحف والعشرين والعشره والخمسه الاجزاءمن الذكور والاناث

وقال ونحن اذ نفخر بهذا النجاح نسجل باسم قيادة المنتدي الدكتور نبيل القصار رئيس المنتدي ونائبه الاستاذ عبدالحميد الطيار الشكر الجزيل لداعمين وهم مياه بلادي ومؤسسة الزيلعي ومحلات قحطان لمود البناء

وشكر موصول ايضا لكل اللجان العامله علي جهودهم في النجاح هذه التظاهر الرمضانيه لمنتدي المستقبل والتي تحضى بحضور رسمي وشعبي كبير تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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