ضبط مواطنين بحوزتهما 1222 قرصا مخدرا في القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، على مواطنين بحوزتهما 1222 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي. جرى إيقاف المذكوريْن واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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