ووفقاً للقرار الذي سيتم تطبيقه على الأرجح الشهر القادم، سينقسم المستوردون إلى فئتين؛ هما مستورد يمنح ترخيصاً مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته عقارات ومستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة، وتراخيص مدتها 3 سنوات في حال عدم وجود أملاك له.
وسيسمح للسعوديين والمستثمرين الأجانب بالحصول على ترخيص استيراد الفواكه، وسيتم البت في طلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ التقديم، وعند الموافقة على الطلب، يصدر الترخيص إلكترونياً على أن توضح فيه البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص، وفي حال عدم قبول طلب الترخيص، يتم إبلاغ مقدم الطلب «إلكترونياً» خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسبباً.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» لمستوردي الخضار والفواكه: تبريد المستودعات والمركبات.. شرط للترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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