اخبار الخليج – تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 667 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4921 في يوم 13 أبريل 2022، وأظهرت تسجيل 460 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 667 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 555813.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4239 حالة، منها 16 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 3 حالات في العناية المركزة.