اخبار الخليج – اتصال هاتفي بين جلالة الملك وولي العهد الاردني

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني نائب جلالة الملك ولي العهد بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة .

وقد اطمأن جلالة الملك المفدى خلال الاتصال على صحة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مقدما جلالته التهنئة لسمو الامير الحسين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها العاهل الاردني أخيرا، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية.