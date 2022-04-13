شكرا لقرائتكم خبر عن «التسول».. خطر جسيم واتجار بالبشر والإبلاغ «واجب وطني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية أن الإبلاغ عن حالات التسول يعتبر واجب وطني، بوصفه ظاهرة تهدد حياة المجتمع وتشوّه مظهر المدن وجريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه ظاهرة تعاني منها مختلف الدول وتشوه الشكل الحضاري للمجتمع وتخطف الصدقات من محتاجيها.

وتستمر قوات الأمن العام بكافة مناطق المملكة بضبط المتسولين الذين يستغلون الأطفال والنساء وكبار السن في التسول الذي يعتبر من جرائم الاتجار بالبشر وواجهة لجمع الأموال لغايات غير مشروعة بأسلوب استغلال للعواطف.

وتحذر كافة الجهات الأمنية بحرص من القيادة الرشيدة، من منح الأموال النقدية لمتسول مجهول بوصفها "مخاطرة"، وأن دعمهم يساعد على استمرار وانتشار أعمالهم غير القانونية، وأن من يبتغي بعطائه المثوبة من الله؛ يلزمه التحقق من وصولها إلى من يستحقها، وحتى لا تُصرف في قنوات مجهولة قد تكون لجهات معادية للوطن، أو من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.