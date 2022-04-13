شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواقع داخل المسجد الحرام للرد على المعتمرين بالاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 23 مكتباً ، و 10 مواقع داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛للرد على الأسئلة عبر الهاتف والاتصال المرئي على مدار (24) ساعة في جميع المواقع،يقوم عليها عددٌ من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و 60 شيخًا مشاركاً.

ويأتي ذلك من أجل إرشاد قاصدي البيت الحرام،و توعيتهم،وتوجيههم،ورفع مستوى الوعي لديهم،وتقديم الفتوى عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى، والإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام.