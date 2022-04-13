اخبار السعوديه

10 مواقع داخل المسجد الحرام للرد على المعتمرين بالاتصال المرئي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواقع داخل المسجد الحرام للرد على المعتمرين بالاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 23 مكتباً ، و 10 مواقع داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛للرد على الأسئلة عبر الهاتف والاتصال المرئي على مدار (24) ساعة في جميع المواقع،يقوم عليها عددٌ من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و 60 شيخًا مشاركاً.

ويأتي ذلك من أجل إرشاد قاصدي البيت الحرام،و توعيتهم،وتوجيههم،ورفع مستوى الوعي لديهم،وتقديم الفتوى عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى، والإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا