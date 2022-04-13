شكرا لقرائتكم خبر مختبر تفاعلي لتمكين القطاعات الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمواكبة الحراك الثقافي المتسارع محليا وعالميا أطلقت وزارة الثقافة أمس مختبر تصميم السياسات الثقافية، وهي منصة تفاعلية تقوم على إشراك المهتمين والعاملين في القطاعات الثقافية لتقديم مقترحات تعالج التحديات والمعوقات الحالية، أو مقترحات تسهم في تحقيق التطلعات المستقبلية.

وستبدأ الوزارة باستقبال المشاركات في قطاع الأفلام، وهو أول القطاعات الثقافية المستهدفة من خلال هذه المنصة، على أن يتبع ذلك استهداف للقطاعات الثقافية الأخرى على التوالي، داعية المهتمين والراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الالكتروني: https://engage.moc.gov.sa/cpl.

وتتيح المنصة للخبراء والممارسين من أفراد ومؤسسات في قطاع الأفلام المشاركة في المختبر من خلال مسارات عدة تهدف لتطوير بيئة صناعة الأفلام في المملكة.

4 أهداف لإطلاق المختبر

