شكرا لقرائتكم خبر مختبر تفاعلي لتمكين القطاعات الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستبدأ الوزارة باستقبال المشاركات في قطاع الأفلام، وهو أول القطاعات الثقافية المستهدفة من خلال هذه المنصة، على أن يتبع ذلك استهداف للقطاعات الثقافية الأخرى على التوالي، داعية المهتمين والراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الالكتروني: https://engage.moc.gov.sa/cpl.
وتتيح المنصة للخبراء والممارسين من أفراد ومؤسسات في قطاع الأفلام المشاركة في المختبر من خلال مسارات عدة تهدف لتطوير بيئة صناعة الأفلام في المملكة.
4 أهداف لإطلاق المختبر
- تحفيز وزيادة فاعلية منظومة القطاعات الثقافية
- تصميم حلول تدخّل طارئة أو تقديم أفكار مبتكرة
- معرفة التحديات والفرص من وجهة نظر الممارسين
- جمع الأفكار والحلول لدعم جهود الوزارة في التطوير
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