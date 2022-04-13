تأثير سلبي للزحام على استخدام الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يؤثر الزحام المروري سلبيا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، طبقا لتوصيات قدمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمني لتعزيز السلامة المرورية بالدول العربية في إطار تنفيذها للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

واستهدفت دراسة (استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية بالدول العربية)، إلى التعرف على التحديات التي تؤثر سلبا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والتأثير المحتمل لها. وأوضحت مخرجات الدراسة، أن حركة المرور في المناطق الحضرية بالدول العربية، تتميز بالازدحام الشديد في كثير من الأحيان، وعدم ملائمة تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة بالدول المتقدمة لاستخدامها عربيا.

يذكر أن الدراسة تأتي ضمن جهود مركز السلامة المرورية على الطرق الذي استحدثته الجامعة لتعزيز الجهود في رفع مستوى مخرجات البحث والتدريب لمواكبة التطورات للسلامة المرورية، وللإسهام في تحقيق انخفاض كمي ملحوظ في معدلات الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور.

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