تأثير سلبي للزحام على استخدام الذكاء الاصطناعي

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واستهدفت دراسة (استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية بالدول العربية)، إلى التعرف على التحديات التي تؤثر سلبا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والتأثير المحتمل لها. وأوضحت مخرجات الدراسة، أن حركة المرور في المناطق الحضرية بالدول العربية، تتميز بالازدحام الشديد في كثير من الأحيان، وعدم ملائمة تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة بالدول المتقدمة لاستخدامها عربيا.
يذكر أن الدراسة تأتي ضمن جهود مركز السلامة المرورية على الطرق الذي استحدثته الجامعة لتعزيز الجهود في رفع مستوى مخرجات البحث والتدريب لمواكبة التطورات للسلامة المرورية، وللإسهام في تحقيق انخفاض كمي ملحوظ في معدلات الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور.
التوصيات تتضمن:
- تحديث قواعد آمنة للبيانات الرقمية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
- ضمان إتاحتها للجهات المعنية بتطوير التقنية اللازمة
- السعي لإيجاد تعاون مشترك بين الدول الرائدة
- تصميم دورات في مجال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي
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