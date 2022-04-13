تعليم مكة تختتم مشروع «تحدي القراءة العربي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي «بنين وبنات»، التصفيات النهائية لمشروع «تحدي القراءة العربي» بعد أن رشح 22 طالبا و24 طالبة من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مكاتب التعليم للمرحلة النهائية للمسابقة على مستوى تعليم مكة المكرمة.

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