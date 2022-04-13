شكرا لقرائتكم خبر دورات لتنمية المهارات الإبداعية بجامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح)، التابع لعمادة شؤون الطالبات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، سلسلة من البرامج والورش التدريبية بهدف تنمية المعارف والمهارات الإبداعية ونشر المعرفة الرقمية والقيادية للطالبات وخريجات الجامعة.

وأقام المركز برامج وورشا تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الحوار الوطني للتدريب، ضمن برنامج جدارات جيل الرؤية منها: دورة تسويق المشروع، الذي يهدف إلى بناء صورة منهجية عن معنى التسويق، وأن تصل المتدربة إلى المرحلة الفاصلة لنشر وتكوين صورة ثابتة لدى المشتري عن العلامة التجارية الخاصة بها بأساليب متميزة وخطوات مدروسة، إضافة إلى دورة التقويم الذاتي، بهدف تمكين الطالبات من تحديد نقطة الانطلاق في بناء وتنفيذ خطط التقويم الذاتي؛ وذلك لرفع الوعي التقني ونشر المعرفة الرقمية لديهن بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل.

كما نفذ برنامجا في التحول الرقمي بالمملكة وفرص العمل؛ بهدف التعرف على المفاهيم الأساسية حول التحول الرقمي، وكيفية قياسه ومعرفة أهم مؤشراته وإنجازاته.