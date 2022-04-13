خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة بـ10 ملايين دولار للاجئي أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

اطمأن على صحة ملك الأردن .. و هنأ و ولي العهد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن التوجيه الكريم يأتي امتدادا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم.

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ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة غير المستغربة، التي تعكس نهج المملكة الإنساني القويم، الذي يعلي من قيمة الإنسان، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل خير.

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إلى ذلك أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس، بملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، اطمأن خلاله على صحته، وتمنياته الصادقة بدوام العافية له.

وعبر ملك الأردن عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على سؤاله ومشاعره الأخوية الصادقة.

فيما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد».

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال ولي العهد « يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة».

من جهة أخرى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس الأول، عددا من الأمراء، والعلماء والوزراء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير فيصل بن تركي، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد، والأمير منصور بن بندر، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ومستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير فهد بن عبدالله، والأمير الدكتور خالد بن فيصل، والأمير سلطان بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن محمد، والأمير سطام بن سعود، والأمير حمود بن

سعود، والأمير الوليد بن طلال، والأمير بندر بن عبدالله، والأمير نواف بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير خالد بن سعود بن خالد، وأمير منطقة الباحة حسام بن سعود، والأمير عمرو بن محمد الفيصل، والأمير سعود بن سعد، والأمير نواف بن ناصر، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، والأمير تركي بن عبدالله، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير فيصل بن تركي، والأمير نايف بن ممدوح، والأمير عبدالعزيز بن هذلول، والأمير عبدالعزيز بن فهد، والأمير سعود بن عبدالله، والأمير بندر بن مقرن، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن، والأمير سلمان بن سلطان، والأمير مشهور بن عبدالله، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله، والأمير سلطان بن عبدالله.