اخبار السعوديه

تخصصات جديدة في التدريب التقني بعسير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر تخصصات جديدة في التدريب التقني بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير 3 تخصصات جديدة للبكالوريوس المسائي بعدد من الكليات التقنية بمنطقة عسير، ابتداء من الفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ.

وأشار مدير إدارة التدريب بالمنطقة الدكتور سليمان الحفظي، إلى أن الأقسام الجديدة هي: برنامج البكالوريوس المسائي في تخصص الإنتاج الميكانيكي في الكلية التقنية بأبها بنين، وبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصص الإدارة العامة في الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، وبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصص دعم أنظمة شبكات في الكلية التقنية ببيشة بنين.

يذكر أن منطقة عسير تضم 36 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية (بنين وبنات) ومعاهد ثانوية صناعية منتشرة بمختلف محافظات المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر تخصصات جديدة في التدريب التقني بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا