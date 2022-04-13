تخصصات جديدة في التدريب التقني بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير 3 تخصصات جديدة للبكالوريوس المسائي بعدد من الكليات التقنية بمنطقة عسير، ابتداء من الفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ.

وأشار مدير إدارة التدريب بالمنطقة الدكتور سليمان الحفظي، إلى أن الأقسام الجديدة هي: برنامج البكالوريوس المسائي في تخصص الإنتاج الميكانيكي في الكلية التقنية بأبها بنين، وبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصص الإدارة العامة في الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، وبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصص دعم أنظمة شبكات في الكلية التقنية ببيشة بنين.

يذكر أن منطقة عسير تضم 36 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية (بنين وبنات) ومعاهد ثانوية صناعية منتشرة بمختلف محافظات المنطقة.