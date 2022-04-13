«مسك» تدعم تمكين قيادات القطاع غير الربحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «مسك» أن 30 % من أفراد عينة الاستطلاع يرون أن تمكن القيادات أكبر تحد يواجه القطاع غير الربحي في الوقت الحالي.

وفي استطلاع آخر يرى 79 % أن التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية والمشاركة المجتمعية عززت دور القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية 2030.

من جهة أخرى وفي تجربة فريدة من نوعها اختتمت الدفعة الأولى من برنامج «قادة 2030 للمملكة» الوحدة الثالثة بمحاكاة وضعتهم أمام تحد قيادي واقعي، مكنتهم من التعمق في منهج وأساليب القيادة، وتكوين الفريق وإحراز التغذية الراجعة.

وكانت المؤسسة أعلنت عن تنظيم برنامج «قيادات سعودية X10»، الذي يسعى إلى تطوير مهاراتهم في إطار الانتقال إلى المناصب القيادية. وانتهي التقديم 31 مارس الماضي، على أن يبدأ البرنامج 29 مايو المقبل. وجرى تصميم البرنامج للقادة الجدد الذين يتطلعون إلى مضاعفة تأثيرهم، وتسريع مسيرتهم المهنية، من خلال تطوير طريقة مختلفة للتفكير والمهارات والكفاءات اللازمة لانتقالهم إلى مناصب قيادية بنجاح.

ويضم جلسات عبر الإنترنت وجلسات حضورية تمنح القادة الجدد طريقة التفكير المناسبة والمهارات والكفاءات المطلوبة للتفوق في ترك الأثر من خلال الآخرين. ويقدم البرنامج للقادة الجدد في (أ) المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو (ب) مؤسسات القطاع الثالث (المؤسسات غير الربحية، وغير الحكومية). ويبني البرنامج المهارات القيادية الأساسية استنادا لإطار جدارات قادة 2030، إذ يهدف إلى بناء وتمكين القادة من وضع الاستراتيجيات والابتكار وتحقيق الأثر وتنمية الكفاءات بما يتماشى مع رؤية 2030.

مساهمات القطاع غير الربحي:







2.9 % التنمية الاقتصادية



5.8 % خلق فرص وظيفية أكثر



11.6 % المشاركة المجتمعية



79.7 % جميع ما سبق



التحدي الأكبر للقطاع غير الربحي: