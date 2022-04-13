شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل الالكتروني للاعتكاف بالمسجد النبوي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام 1443هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية ابتداء من اليوم.

وتتيح الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي تجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي، مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

من جهة أخرى قدم متعهدو التغذية المرخصون نحو 1.3 مليون وجبة إفطار للصائمين في المسجد النبوي خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان.

ويكرس منسوبو مختلف الجهات المعنية والمتطوعون جهودهم لتنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب المسجد النبوي والساحات، وانسيابية الحركة عبر المسارات الرئيسة والفرعية داخل المسجد وفي الروضة الشريفة، ومتابعة تقديم خدمات الإفطار.

وحبا في المسجد النبوي ظل مقيم أردني يخدم زواره طيلة 30 عاما، حيث استشعر محمد عبدالمعطي، فضل خدمة الصائمين في المسجد النبوي الشريف؛ خاصة في رمضان المبارك الذي يجتمع فيه فضل هذا الشهر وفضل التنافس في خدمة زوار المسجد النبوي؛ التي وصفها بالشرف الكبير والفخر والاعتزاز وهو يعيش بين إخوانه على أرض المملكة.

وأفاد عبدالمعطي البالغ من العمر 68 عاما؛ خلال استعراض قصته بأنه أتى إلى المدينة المنورة منذ 30 عاما، وعمل معلما؛ حيث يسكن في موقع قريب من المسجد النبوي.

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