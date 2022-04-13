شكرا لقرائتكم خبر 7500 سماعة بنظام صوتي متقدم في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتقنيات عالية تنقل 7500 سماعة منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته وأروقته والشوارع المحيطة به، صوت الأذان والصلاة وفق نظام متطور في مواقع عدة من بيت الله الحرام.

ويعد النظام الصوتي في المسجد الحرام من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم.

وأوضح مدير إدارة الأعمال الالكترونية بإدارة التشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس سعيد العمري، أن النظام الصوتي في المسجد الحرام يعد من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم، حيث يعمل من خلال لواقط متطورة بحساسية تتناسب مع احتياج المكان وباستخدام أجهزة حديثة تدار بواسطة متخصصين مدربين على أعلى مستوى، لتنتقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح وعذوبة تامة.

وأكد أن تغطية النظام الصوتي بالمسجد الحرام تتم بتأمين وفعالية عالية لتجنب الأعطال، وذلك عن طريق وجود نظام أساسي واحتياطي وطوارئ لحساسية الصوت بالمسجد الحرام، وفي حال حدوث عطل في النظام الأساسي يجري الانتقال إلى النظام الاحتياطي، حسب الترتيب المعمول به دون الشعور بذلك لحين إصلاح النظام الأساسي مرة أخرى، ويجري توصيل كامل النظام الصوتي بأجهزة (UPS) ذات القدرة العالية لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن الأجهزة لجميع مواقع الصوت.

وبين العمري أنه يوجد 65 كادرا تشغيليا متخصصا من مهندسين وفنيين ومشرفين ومشغلين لهذه الأنظمة، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات، كما يجري تشغيل الأنظمة الصوتية من غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، ويتواصل الفريق مع بعضه عن طريق «الإنتركوم» لضمان عدم انقطاع الصوت قبل الاستعداد لأداء أي شعيرة، وقبل انطلاق الأذان بوقت كافٍ للتأكد من سلامة النظام.

من جهة ثانية تعد سفر الإفطار هي المنظر الأجمل خلال رمضان داخل المسجد الحرام، حيث تنتشر سفر الإفطار في مختلف أنحاء المسجد الحرام وساحاته، من خلال إدارة الساحات ووحدة سفر الإفطار، كما يحرص الكثير من القائمين على إفطار الصائمين الحضور يوميا قبل صلاة العصر لنقل مكونات سفرة الإفطار في المسجد الحرام بانسيابية عالية، ويتجاوز عدد السفر 13,000 سفرة، ترفع في دقيقتين.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي، أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية تعرف بالتعليمات والضوابط ذات العلاقة بسفر إفطار الصائمين في المسجد الحرام، من خلال إدارة الساحات ووحدة سفر الإفطار.

في حين تكثف وكالة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام جهودها وفق الخطط التي جرى إعدادها لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال رمضان الحالي، داخل المسجد الحرام وأدواره والسطح والبدروم، وتفويج المصلين إلى المصليات المخصصة لهم.

النظام الصوتي الالكتروني في المسجد الحرام:

