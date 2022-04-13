مصادرة 4 أطنان مواد غذائية فاسدة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة 4 أطنان مواد غذائية فاسدة خلال أعمالها الرقابية على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية.

ففي بلدية العزيزية الفرعية نفذت الفرق الرقابية عددا من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية نتج عنها: رصد مجموعة من المخالفات في عدد من المنشآت، تمثلت في مخالفة شروط التعبئة والتخزين داخل ثلاجات حفظ الطعام وتداول المواد الغذائية بطرق عشوائية، ومخالفة التجهيزات داخل المنشأة، إضافة إلى مصادرة خردوات وملابس جاهزة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المباسط العشوائية التي تدار من قبل الباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وواصل قسم الأسواق التجارية ببلدية الشوقية الفرعية الحملات اليومية على المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ونتج عنها مصادرة 1320 كجم من الخضراوات والفواكه المشكلة وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

ونفذت بلدية المسفلة الفرعية حملات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية والمتاجر المتنقلة المخالفة (الباعة الجائلين) الموجودة داخل نطاقها الإشرافي، حيث جرى إتلاف جميع المصادرات في نفس الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.