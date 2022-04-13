التأشيرة السياحية تجذب الزوار والمعتمرين من 49 دولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ أن فتحت المملكة أبوابها للزوار من مختلف أنحاء العالم، مع نظام التأشيرة السياحية الالكترونية في سبتمبر 2019، بات متاحا للزوار والسياح استخدام هذه التأشيرة للأنشطة السياحية وزيارة الوجهات الجاذبة في المدن والمناطق المختلفة، واكتشاف كرم ضيافة الشعب السعودي.

حيث تجذب تلك التأشيرة المزيد من المعتمرين والزوار والسياح القادمين من 49 دولة، ويمكن للحاصلين على هذه التأشيرة من المسلمين أداء مناسك العمرة بعد التسجيل في تطبيق اعتمرنا. وشكل نظام التأشيرة علامة فارقة في دخول السياح للمملكة، مما أتاح للزوار من مختلف أنحاء العالم التعرف على التراث العريق والثقافة النابضة بالحياة والمناطق الطبيعية الخلابة، من جبال أبها والطائف إلى شواطئ جدة وصولا إلى الأحساء ثم الرياض القلب النابض للبلاد.

وفي الآونة الأخيرة مع حلول شهر رمضان المبارك وتوافد المعتمرين على مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بدأت عروس البحر الأحمر، جدة، في استقبال أعداد كبيرة من هؤلاء المعتمرين للاستمتاع بأجوائها الرمضانية المميزة، خاصة منطقتها التاريخية المعروفة باسم «البلد»، المليئة بالقصص التراثية وعبق التاريخ، والتي تمثل أحد مواقع التراث العالمي المسجلة على قائمة اليونسكو.

وتتميز منطقة البلد أو جدة التاريخية بالعديد من المعالم والمباني الأثرية والتراثية، وتمثل جميعها رحلة بين أروقة التاريخ يمكن أن يخوضها السائح، والتي ما زالت تحمل بين جدرانها تراث وثقافة من سكنوها، وهو ما أكسبها عبقا خاصا، يضاف إلى العادات والتقاليد الرمضانية لأهل جدة، بكل ما تحمله من خصوصية ثقافية تجتذب المعتمرين، خاصة من مصر والدول العربية الأخرى؛ نظرا لتشابه الأجواء والثقافات والعادات.

مزايا جدة التاربخية







خصوصية تميزها عن بقية المدن والمناطق الأخرى



تزدحم شوارعها بالزوار للاستمتاع بأجوائها الفريدة



انتشار البسطات «الأكشاك» التي احترفت بيع الأكلات الرمضانية التقليدية



من أشهر الأكلات البليلة، والكبدة، وتشكيلة واسعة من العصائر الرمضانية



تستقطب جدة آلاف المعتمرين نظرا لكونها بوابة الحرمين الشريفين



سهولة التنقل بين المدينتين، بدءا من قطار الحرمين الذي يستغرق 20 دقيقة



توفر الحافلات وسيارات الأجرة، التي تقل مدة رحلتها عن ساعة



التأشيرة السياحية