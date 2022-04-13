تصاعد خروقات مليشيا الحوثي للهدنة.. والجيش اليمني يتصدى ببسالة لـ 4 هجمات

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت القوات المسلحة اليمنية، منذ قليل، بيانًا كشفت فيه عن انتهاكات ميلشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية للهدنة الأممية.

وقالت القوات إنها تصدّت خلال الساعات الماضية، لأربعة زحوفات نفّذتها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب والجوف والحديدة.

وأوضح مصدر عسكري أنه تم التصدي لهجوم شنّته المليشيا الإيرانية على مواقع عسكرية في جبهتي العلم والريان شرق حزم الجوف.

فيما تم التصدي لهجوم على موقع القوات اليمنية في جبهة صرواح، في معركة استمرت نحو ساعة وانتهت بهزيمة المليشيا وفرارها، فيما شنّت المليشيا الحوثية هجوماً واسعاً تحت غطاء ناري مكثّف على مواقع للجيش اليمني في محور حيس بالحديدة، انتهي بفشلها.

وطوال يوم الثلاثاء (12 أبريل)، رصدت الجيش اليمني 71 خرقاً للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية في جبهات مارب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع. منها 23 خرقًا في جبهات محور تعز، و20 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و11 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و7 في جبهات الجوف، و6 بجبهات غرب حجة، و4 في جبهات الضالع.

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وتنوّعت بين محاولات تسلل، وقصف مكثّف لمواقع قوّاتنا بالمدفعية وبالعيارات المختلفة، إضافة إلى استمرار المليشيا للأسبوع الثاني على التوالي في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد وذخائر إلى جبهات جنوب وغرب مأرب، وسط تحليق متواصل للطيران الإيراني المسيّر.