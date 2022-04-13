اخبار الرياضه السعوديه ناشئو الصفا والاتحاد.. من يهبط إلى «طائرة المناطق»؟

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم مساء (الخميس) منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة لفئة الناشئين، عبر إقامة خمسة لقاءات، 3 منها ضمن مجموعة تحديد المراكز من الأول وحتى السادس، ولقاءان في إطار مجموعة تحديد المراكز من السابع وحتى الـ12، تأتي تفاصيلها على النحو التالي:

• الهداية × الخويلدية

في الخويلدية، وعلى الرغم من خطف الخويلدية ذهب الدوري الممتاز، فإن المواجهة التي تجمعه بالهداية على صالة نادي الخويلدية في تمام الـ(9:30) م، ستحمل الكثير من الاثارة والندية في ظل حرص الخويلدية على الانتصار في مساء التتويج، ورغبة الهداية صاحب المركز الثاني في التأكيد على أنه كان الأحق بحصد اللقب.

• السلام × الخليج

وفي صفوى، سيبحث الخليج عن انهاء موسمه الذي ضمن من خلاله التتويج بالمركز الثالث، بتحقيق انتصار معنوي كبير على حساب مضيفه السلام، خلال اللقاء الذي يجمعهما على صالة نادي الصفا في تمام الـ(9:30) م.

• النور × الترجي

أما في سنابس، فسوف تكون الاثارة حاضرة خلال اللقاء الذي يجمع النور بالترجي على صالة نادي النور عند تمام الـ(9:30) م، في ظل رغبة صاحبي المركزين الرابع والخامس على التوالي في انهاء موسمهما بشكل مثالي، عبر الانتصار على أحد المنافسين المباشرين.

• الهلال × الابتسام

وفي الرياض، سيخوض الهلال والابتسام لقاءهما على صالة نادي الهلال في تمام الـ(9:30) م، بهدف المتعة واختتام الموسم بانتصار معنوي عقب أن ضمن الهلال المركز السابع وضمن الابتسام المركز الثامن في سلم الترتيب العام.

• الموج × العرين

وفي القصيم، سيكون العرين صاحب الفرصة الأكبر في البقاء بالدوري الممتاز حينما يحل ضيفا على الموج متذيل الترتيب دون أي رصيد من النقاط.

• الصفا × الاتحاد

وتستكمل لقاءات الجولة (الجمعة) في صفوى، وستكون كافة الأنظار مسلطة نحو المواجهة التي تجمع الصفا بضيفه الاتحاد على صالة نادي الصفا في تمام الـ(9:30) م، حيث ستحدد هذه المواجهة الفريق الذي سيرافق الموج في رحلة الهبوط نحو دوري المناطق.

الصفا يدخل المواجهة وهو يحتل المركز التاسع بتحقيقه 6 انتصارات وجمعه 21 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ11 برصيد 6 انتصارات و16 نقطة، إذ يعتمد النظام على عدد مرات الفوز في تحديد المراكز، وهو ما يعني أن المنتصر في هذا اللقاء سيضمن البقاء بالدوري الممتاز.