اخبار الخليج – فوز مملكة البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة من عام 2023 إلى 2026، وذلك خلال التصويت الذي تم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، يشكل انعكاسًا للسمعة الدولية والتقدير الكبير الذي تحظى به مملكة البحرين، والذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على تدعيم أسس العمل الجماعي بما يخدم ويصب في مصلحة تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة وإرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن هذا الإنجاز يأتي في ظل خطوات وجهود متواصلة لمملكة البحرين في تعزيز احترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي.

وأضاف سعادة وزير الخارجية بأن هذا الفوز يعكس جهود حكومة مملكة البحرين واستراتيجياتها المتكاملة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في التفاعل والوفاء بالتزاماتها الدولية وحرصها على التعاون مع المؤسسات والآليات الدولية من أجل تنميتها وتطويرها، إضافةً إلى تعزيز أسس الشراكة والحوار مع مختلف الدول لتحقيق التقدم المتواصل والمستدام في مجال حقوق الإنسان.

وأكد سعادة الوزير بأن وزارة الخارجية ستواصل بكل عزم واقتدار دورها في مشاركة تجارب مملكة البحرين الرائدة ومنجزاتها الوطنية والحفاظ على المكانة العالمية التي تحظى بها في مختلف المحافل الدولية.