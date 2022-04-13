اخبار الخليج – البحرين تتعاطف مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة جراء الفيضانات

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة إثر الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو ناتال، وتسببت في وقوع عشرات الضحايا والمصابين وتدمير المنازل والمباني والبُنى التحتية، معبّرة عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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