اخبار الخليج – سفير البحرين في طوكيو يلتقي عمدة مدينة مينامي ساتسوما بمحافظة كاجوشيما في اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - استضاف سعادة السيد أحمد محمد الدوسري، سفير مملكة البحرين في طوكيو، مساء يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022 بمقر إقامته في طوكيو، السيد هونبو تيرو، عمدة مدينة مينامي ساتسوما بمحافظة كاجوشيما، والوفد المرافق له، وذلك في إطار السعي المستمر لتعزيز أواصر الصداقة مع مختلف المدن والمحافظات اليابانية.

وخلال اللقاء، ثمن سعادة السفير أحمد محمد الدوسري تعاون مدينة مينامي ساتسوما مع سفارة مملكة البحرين في طوكيو وإتاحة الفرصة لمشاركة السفارة في أكبر حدث في محافظة كاجوشيما خلال فصل الربيع من هذا العام، في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين واليابان، حيث من المقرر بناء منحوت رملي يبرز بعض المعالم الحضارية لمملكة البحرين من ضمن مجموعة من المنحوتات الرملية الفنية التي يتم تصميمها عن طريق مجموعة من الفنانين اليابانيين.

كما بحث سعادة السفير أحمد محمد الدوسري مع السيد هونبو تيرو سبل تطوير العلاقات بين مملكة البحرين ومدينة مينامي ساتسوما بشكل خاص ومحافظة كاجوشيما بشكل عام في مختلف المجالات، لا سيما الميدانين الثقافي والسياحي.

من جانبه، أعرب السيد هونبو تيرو عن شكره وتقديره لسعادة سفير مملكة البحرين في طوكيو على هذا اللقاء الذي أتاح فرصة التعريف بمملكة البحرين، وسبل التعاون بين المملكة والمدينة، معبرًا عن دعمه لتعزيز العلاقات بين الجانبين، مثمنًا مشاركة السفارة في احتفالات الربيع الخاصة بمحافظة كاجوشيما والتي تقام بمدينة مينامي ساتسوما في كل عام، كأول سفارة معتمدة في اليابان تشارك في هذا المهرجان السنوي الكبير منذ تدشينه في عام 1987.