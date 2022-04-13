محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة القبض على شخص يتسول بحيلة ماكرة وغير متوقعة داخل إحدى محطات الوقود

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مواطن بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر مدعيا انتهاء الوقود لديه وحاجته للمال، محاولا استمالة عواطف الواقفين بإحدى محطات الوقود.

وتبين خلاف ذلك حيث تمت إحالته لجهات الاختصاص، وذلك بعد ظهوره في فيديو متداول يتسول بحيلة “معك حق البنزين”.

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