- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في سطح عمارة بحي الصفا، دون إصابات.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بجدة أخمدت الحريق دون إصابات.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في سطح عمارة بحي الصفا في جدة و”المدني” يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.