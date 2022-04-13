اندلاع حريق في سطح عمارة بحي الصفا في جدة و”المدني” يتدخل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في سطح عمارة بحي الصفا، دون إصابات.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بجدة أخمدت الحريق دون إصابات.